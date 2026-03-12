Горвласти: из-за сбоев интернета сложно навести порядок с парковками для СИМ

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Власти Калининграда готовятся к массовому сезону самокатов и велосипедов. По словам председателя комитета дорожно-транспортной инфраструктуры Антона Романова, на улицах в ближайшее время появится 878 визуально оформленных парковок для электросамокатов, чтобы упорядочить их размещение. При этом муниципалитет не может гарантировать, что на улицах будет полный порядок, и пользователи прокатных самокатов будут завершать сессию на подготовленных для них парковках. По словам главы администрации Калининграда Елены Дятловой, порядку могут помешать интернет-сбои.

«Мы это всегда использовали, — пояснила Дятлова. — Но в Москве с чем сейчас сталкиваются? Нужно, чтобы не сбоил сигнал связи. Это работает только тогда, когда у нас с вами устойчивая геолокация, и место определяется с точностью до метра. Как только у нас начинается такого рода сбой, эта вещь перестаёт работать. Мы столкнулись с этим еще в прошлом году».

В декабре прошлого года «Новый Калининград» подробно рассказывал, как городские власти пытаются побороть хаос с парковками самокатов. В частности, в прошлом году за счет операторов СИМ всего в Калининграде было нанесено 200 зон парковок.

«С каждым оператором подписано соглашение, есть чаты, где мы с ними оперативно делимся информацией, штрафуем за нарушение правил. Только в этом году наложено почти 2000 штрафов, 1344 аккаунтов пользователя заблокированы за различные нарушения, в том числе правил парковки», — уточняла тогда же Елена Дятлова.

