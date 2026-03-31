На ремонт дороги из Полесска в Матросово выделяют порядка 1,5 млрд рублей

На выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги «Полесск-Головкино-Матросово» выделяют порядка 1,5 млрд рублей. Анонс закупки опубликовали на сайте регионального центра торгов.

Отремонтировать необходимо 16 км дорожного полотна вдоль канала. К поиску подрядчика готовится Управление дорожного хозяйства Калининградской области. На ремонт готовы потратить до 1 470 843 227 рублей. Финансирование рассчитано на три года. 454,7 млн рублей планируют освоить в текущем году, 503,6 млн предусматривают на 2027 год, ещё 512,5 млн — на 2028-й. Сроки подачи заявок на участие в торгах на момент подготовки материала на сайте указаны не были.

О планах по ремонту указанной дороги говорил в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте» заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов. Он назвал объект серьёзным с высокой социальной значимостью. Работы по изготовлению и монтажу наплавного моста через реку Немонин на автомобильной дороге Полесск-Головкино-Матросово власти рассчитывают завершить к августу 2026 года.