Никитин: темпы снижения рождаемости в Калининградской области замедлились

Темпы снижения рождаемости в Калининградской области в 2025 году сократились — разница с предыдущим годом составила всего девять детей. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Калининградской области Владимир Никитин в ходе ежегодного доклада на заседании комитета по безопасности в Законодательном собрании региона.

«Самое главное, к сожалению, следует отметить, что демографическая ситуация в Калининградской области по-прежнему сложная. Но темпы снижения рождаемости в 2025 году упали. Всего на девять детей меньше родилось в 2025 году, чем в 2024-м», — отметил Никитин.

Он уточнил, что общее число новорожденных в регионе составляет около 7,5 тыс. в год, поэтому текущая разница является минимальной по сравнению с предыдущими периодами снижения.

«Девять детей — это совсем чуть-чуть. [Рождаемость] постоянно снижается — уже лет пять-шесть, но всё меньше, первые годы на тысячи снижалось, а сейчас — всего на девять. Я надеюсь, что 2026 год станет переломным», — заявил омбудсмен.

Никитин подчеркнул, что улучшение демографической ситуации очень важно для региона, поскольку, по его словам, «всю жизнь жить на миграционном притоке — как-то не стоит рассчитывать на это».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



