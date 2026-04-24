Облачно и без существенных осадков: погода в Калининградской области 24 апреля

Днём в пятницу, 24 апреля, в Калининградской области ожидается переменная облачность без осадков. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +14°C. Атмосферное давление — 757 мм, ветер северо-западный, 3 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске +9°C, на востоке области +14°С. На всей территории региона осадки не ожидаются.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу малооблачно. Температура утром +5°C, днём +13°C, вечером +8°C. Влажность составит до 76%, давление — 759 мм.

Как отмечает МЧС Калининградской области, опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.