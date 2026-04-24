Облачно и без существенных осадков: погода в Калининградской области 24 апреля

Днём в пятницу, 24 апреля, в Калининградской области ожидается переменная облачность без осадков. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +14°C. Атмосферное давление — 757 мм, ветер северо-западный, 3 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске +9°C, на востоке области +14°С. На всей территории региона осадки не ожидаются.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу малооблачно. Температура утром +5°C, днём +13°C, вечером +8°C. Влажность составит до 76%, давление — 759 мм.

Как отмечает МЧС Калининградской области, опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в пятницу днём в Калининграде и области +11...+13°C (местами до +14°C), у побережья до +8...+10°C, у побережья. На западе и в Калининграде — переменная облачность, на востоке — облачно с прояснениями, без существенных осадков (местами могут пройти небольшие кратковременные дожди). «Вечером похолодает от +6...+8°C на закате до +2...+5°C к полуночи, малооблачно/переменная облачность. Ветер преимущественно северо-западный, слабый/умеренный (3-8 м/с), днем и вечером порывистый (до 10-13 м/с, особенно в восточной части региона)», — рассказывают метеолюбители.

