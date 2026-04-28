Алексей Родин: демонтированный в Калинино «немецкий камень» вернут на место

Памятный камень, демонтированный в начале апреля этого года по инициативе настоятеля нестеровского храма Святого Духа протоиерея Георгия Бирюкова, вернут на место, но снабдят информационной табличкой. Об этом «Новому Калининграду» сообщил глава администрации Нестеровского округа Алексей Родин.

«Не вижу ничего страшного в том, что этот камень есть, — сообщил Родин. — Нацистской символики на нем я не видел. Еще когда он стоял на своем месте, я подъезжал и смотрел. Да, была такая организация. Было и было, это история. Но нам придется запускать процесс по информированию, чтобы объяснить, что никто не занимается пропагандой. Может, какие-то частные экскурсоводы и водили туда людей и что-то такое рассказывали, но лично не был на таких экскурсиях. Зато есть те, кто выступил резко против сноса. На площадке общественного совета будем разговаривать и с батюшкой, и со всеми остальными. Дай бог, чтобы это была самая большая проблема в районе».

Ранее местные жители сообщали, что спрятанный на заднем дворе камень пропал. Однако Родин уточнил, что валун находится в теротделе, глава которого ранее «поторопилась с демонтажом». Алексей Родин также пошутил, что за обсуждением пропажи камня жители забыли о проблемах с водой и с дорогами. Также он напомнил, что в Калинино есть аварийный мост, по которому в ближайшее время будет проводиться техобследование. Право собственности на переправу муниципалитет уже оформил.