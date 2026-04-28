Алексей Родин: демонтированный в Калинино «немецкий камень» вернут на место

Фото предоставлено жителями Нестеровского района
Все новости по теме: Вандализм

Памятный камень, демонтированный в начале апреля этого года по инициативе настоятеля нестеровского храма Святого Духа протоиерея Георгия Бирюкова, вернут на место, но снабдят информационной табличкой. Об этом «Новому Калининграду» сообщил глава администрации Нестеровского округа Алексей Родин.

«Не вижу ничего страшного в том, что этот камень есть, — сообщил Родин. — Нацистской символики на нем я не видел. Еще когда он стоял на своем месте, я подъезжал и смотрел. Да, была такая организация. Было и было, это история. Но нам придется запускать процесс по информированию, чтобы объяснить, что никто не занимается пропагандой. Может, какие-то частные экскурсоводы и водили туда людей и что-то такое рассказывали, но лично не был на таких экскурсиях. Зато есть те, кто выступил резко против сноса. На площадке общественного совета будем разговаривать и с батюшкой, и со всеми остальными. Дай бог, чтобы это была самая большая проблема в районе».

Ранее местные жители сообщали, что спрятанный на заднем дворе камень пропал. Однако Родин уточнил, что валун находится в теротделе, глава которого ранее «поторопилась с демонтажом». Алексей Родин также пошутил, что за обсуждением пропажи камня жители забыли о проблемах с водой и с дорогами. Также он напомнил, что в Калинино есть аварийный мост, по которому в ближайшее время будет проводиться техобследование. Право собственности на переправу муниципалитет уже оформил.

Напомним, ранее в Калинино развернулось противостояние жителей поселка Калинино и местных властей, демонтировавших одну из достопримечательностей населенного пункта — камень в честь лагеря Имперской службы труда. По мнению отца Георгия, требовавшего снести валун, его сохранение на историческом месте следует трактовать как реабилитацию нацизма. Жители, в свою очередь, посчитали срочный демонтаж вмешательством в их дела и разрушением привычного ландшафта.
Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter