В мэрии рассказали, почему подрядчик до сих пор не приступил к строительству ул. Юбилейной

Подрядчик не может приступить к строительству улицы Юбилейной из-за раздела проекта, связанного с краснокнижными жуками. Об этом журналистам во вторник, 28 апреля, сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

«По улице Юбилейной проектирование закончено. У администрации города Калининграда есть проектно-сметная документации, прошедшая экспертизу. Мы заказали дополнительные исследования на краснокнижных жучков», — уточнила глава.

Дятлова напомнила, что в ПСД по улице Юбилейной есть отдельный раздел, который прописывает порядок действий при обнаружении краснокнижных жуков в процессе производства работы.

«Мы должны будем сделать релокацию данных жучков в место, где им будет комфортно, — сообщила чиновница. — Условно это может быть там Суздальский лес, либо другая ООПТ. Мы заключили ещё дополнительный контракт на дополнительные исследования, потому что приступать к работам мы должны только тогда, когда будем полностью уверены, что не нарушим действующее законодательство. Закончим в ближайшее время и, думаю, что в этом году приступим к реализации данного объекта».

Елена Дятлова еще раз отметила, что улица Юбилейная в ближайшее время «будет формировать каркас города».

«Нам нужно будет приступать к капитальному ремонту или реконструкции Литовского вала, потому что мы давно не подходили к данной улице. Литовский вал носит магистральное значение. Закрыть его сейчас невозможно. На прошлой неделе мы закончили работы картами на Литовском валу, чтобы поддержать его в нормативном состоянии. К этой улице нужно действительно приступать», — заключила она.

Напомним, что в январе этого года власти Калининграда объявили, что готовятся к поиску подрядчика для строительства ул. Юбилейной, опубликовав анонс закупки на сайте регионального центра торгов.

Финансирование рассчитано на два года: 522,8 млн рассчитывают освоить в 2026 году, ещё 275 млн — в 2027-м. Протяжённость улицы составит 1 359 метров. Ввести её в эксплуатацию ее планируют в 2027 году.

Улица Юбилейная должна стать дублёром Литовского вала. Разработать проект её планировки правительство Калининградской области поручило в апреле 2022 года. Работы оценивали в 235 млн рублей, а завершить их изначально планировали к 2025 году. В конце апреля 2025 года проектная документация прошла экспертизу.