Горвласти намерены заняться релокацией краснокнижных жуков с Литовского вала

Мэрия Калининграда заключила контракт с КГТУ на выполнение комплексного экологического обследования зеленого массива на Литовском валу. Информацию об этом опубликовал телеграм-канал «Околоэкологии» со ссылкой на ответ Росприроднадзора экоактивисту Владиславу Калашникову. О том, что в ходе обследования нужно будет выяснить, где обитают краснокнижные жуки, которые могут оказаться на пути строительства улицы Юбилейной, после оперативного совещания 24 марта рассказала Елена Дятлова, отвечая на вопрос «Нового Калининграда».

«Мы сейчас заказали дополнительное обследование, — пояснила Дятлова. — Сделаем обследование. Разрабатывая проект улицы Юбилейной, мы отдельно сделали и прошли не только Главгосэкспертизу, мы прошли ещё отдельную экспертизу на вот этих жучков. И есть отдельный раздел, где написано, что если в ходе работ мы наткнёмся на этих жучков, мы должны сделать их релокацию.То есть их перемещение в другое место, где им будет комфортно. При этом релокацию мы можем спокойно делать даже в границах города Калининграда. Потому что у нас есть Суздальский парк, который обозначен как особо охраняемая природная территория. Дальше мы заказали дополнительное обследование для того, чтобы конкретно установить, где они обитают».

Елена Дятлова также уточнила, что обследование не должно повлиять на сроки строительства улицы Юбилейной.

Напомним, что в январе этого года власти Калининграда объявили, что готовятся к поиску подрядчика для строительства ул. Юбилейной, опубликовав анонс закупки на сайте регионального центра торгов.

Финансирование рассчитано на два года: 522,8 млн рассчитывают освоить в 2026 году, ещё 275 млн — в 2027-м. Протяжённость улицы составит 1 359 метров. Ввести её в эксплуатацию ее планируют в 2027 году.

Улица Юбилейная должна стать дублёром Литовского вала. Разработать проект её планировки правительство Калининградской области поручило в апреле 2022 года. Работы оценивали в 235 млн рублей, а завершить их изначально планировали к 2025 году. В конце апреля 2025 года проектная документация прошла экспертизу.