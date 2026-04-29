В Калининграде переизбрали председателя Союза архитекторов

В Калининграде переизбрали председателя Союза архитекторов
Игорь Ли. Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
В Калининграде на пост председателя Калининградского отделения Союза архитекторов России переизбрали Игоря Ли. Перевыборы председателя и членов правления КОСАР проходили во вторник, 28 апреля, и о его результатах «Новому Калининграду» сообщил главный архитектор Калининградской области Евгений Костромин.

«Председатель у нас остался прежний — Игорь Александрович Ли, — сообщил Костромин. — К сожалению, я не успел дождаться перевыборов членов правления, их у нас 8 человек. Члены правления обычно помогают нам организовывать архитектурные конкурсы».

В правление, как выяснил «Новый Калининград», были избраны Александр Башин, Римма Гаврилюк, Игорь Идиатулин, Никита Отришко, Татьяна Кондакова, Олег Купердяев, Алексей Завирюха и Юрий Москвитин.

Игорь Ли сообщил «Новому Калининграду», что кроме выборов на Совете прошло обсуждение концепции национального центра «Россия» на месте снесенного Дома Советов.

«Сегодня мы уже обратились с письмом на имя губернатора. В этом письме мы просили правительство области рассмотреть какие-то альтернативные площадки для центра „Россия“. Например, есть остров Октябрьский, бывший стадион Девау, калининградские форты. Есть прекрасные и интересные варианты», — сообщил Ли, пообещав в ближайшее время изложить конкретные предложения КОСАР на этот счет.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter