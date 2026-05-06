78-летний советчанин получил срок за растление 10-летней девочки

Все новости по теме: Преступления против несовершеннолетних
78-летний советчанин получил срок за растление 10-летней девочки

За преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней осужден 78-летний житель Советска. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Вечером 21 июля 2025 года около одного из домов в Советске пенсионер совершил в отношении 10-летней девочки действия сексуального характера — заманив ребенка в укромное место, продемонстрировал школьнице свои половые органы, а затем предложил ей поступить так же. Девочка испугалась и убежала. До этого эпизода мужчина некоторое время наблюдал за играми потерпевшей и ее подруг на детской площадке, просил сесть к нему на колени, предлагал конфеты.

В судебном заседании советчанин вину в инкриминируемом преступлении не признал. Тем не менее суд квалифицировал его действия по п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ — иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Приговором Советского городского суда с применением ст.64 УК РФ мужчине назначено 6 лет колонии строгого режима. Кроме того, по приговору суда после отбытия основного наказания осужденный 1 год будет ограничен в свободе. Также суд взыскал в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в сумме 100 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу.


Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter