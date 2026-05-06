78-летний советчанин получил срок за растление 10-летней девочки

За преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней осужден 78-летний житель Советска. Об этом сообщила пресс-служба областного суда.

Вечером 21 июля 2025 года около одного из домов в Советске пенсионер совершил в отношении 10-летней девочки действия сексуального характера — заманив ребенка в укромное место, продемонстрировал школьнице свои половые органы, а затем предложил ей поступить так же. Девочка испугалась и убежала. До этого эпизода мужчина некоторое время наблюдал за играми потерпевшей и ее подруг на детской площадке, просил сесть к нему на колени, предлагал конфеты.

В судебном заседании советчанин вину в инкриминируемом преступлении не признал. Тем не менее суд квалифицировал его действия по п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ — иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Приговором Советского городского суда с применением ст.64 УК РФ мужчине назначено 6 лет колонии строгого режима. Кроме того, по приговору суда после отбытия основного наказания осужденный 1 год будет ограничен в свободе. Также суд взыскал в пользу потерпевшей компенсацию морального вреда в сумме 100 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу.