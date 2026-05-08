В Балтийске в состав ВМФ приняли носитель «Калибров» «Буря»

Малый ракетный корабль «Буря» проекта «Каракурт», вооруженный крылатыми ракетами «Калибр-НК», приняли в состав Военно-морского флота России. Торжественная церемония подъема Андреевского флага прошла в Балтийске, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Балтийского флота.

В церемонии приняли участие командующий Балтийским флотом адмирал Сергей Липилин, представители судостроительного завода «Пелла», военнослужащие Балтийской военно-морской базы и духовенство. Приказ о включении корабля в состав Балтфлота был зачитан от имени главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева.

Ритуал первого подъема Андреевского флага провел командир корабля капитан 3-го ранга Артем Кузичкин. Одновременно был спущен государственный флаг России, который передали ответственному сдатчику судна.

Как отметили в пресс-службе флота, «Буря» оснащена комплексом крылатых ракет «Калибр-НК», зенитным ракетно-артиллерийским комплексом «Панцирь-М», а также современными системами управления, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодиверсионным вооружением.

Перед вводом в состав ВМФ корабль прошел заводские ходовые и государственные испытания на полигонах Балтийского флота. Экипаж совместно с представителями завода-изготовителя проверил работу систем, вооружения, а также маневренные и скоростные характеристики судна в Балтийском море.