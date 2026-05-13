Реставратор о состоянии «Нимфы» Брахерта: «У неё были и более критичные повреждения»

Администрация Светлогорска утвердила подрядчика для проведения работ по реставрации скульптуры «Нимфа» Германа Брахерта, установленной на старом променаде. Об этом «Новому Калининграду» сообщил председатель Калининградского отделения Союза реставраторов России Олег Турок-Задунайский.

«Светлогорская администрация уже готовит все разрешительные документы на работы, — сообщил реставратор. — Ведомость объёма работ уже готова. Наверное, на этой неделе всю эту бюрократию закончим. При хорошем раскладе на следующей неделе приступим к работам».

Турок-Задунайский добавил, что объём противоаварийных работ должен быть согласован со Службой госохраны ОКН, после чего он отметил, что характер повреждений, которые получила скульптура, не настолько серьезный, как сообщалось ранее.

«Повреждения не особо критичны. Всё-таки это бронза. Учитывая её богатое прошлое, у неё были более критичные повреждения. Когда ее смывало в море, у нее были просто кошмарные повреждения. Сейчас вот мы проведём эти противоаварийные работы, все эти процессы остановим, а потом уже в рамках дальнейших больших работ вполне возможно все повреждения заделаем», — добавил реставратор.

Специалист напомнил, что более ранние противоаварийные работы были выполнены «немножечко грубовато».

«Мы её приведём в более авторский вид, который был у Брахерта», — сообщил он.

Все отверстия, через которые в скульптуру приникает влага, специалистами будут заделаны, однако посторонние предметы (в том числе брошенные туристами монеты) из «Нимфы» достать не получится.

«Там где-то и свинец остался внутри. Но бронза — это настолько долговечный материал что посторонние предметы на состояние скульптуры влияния не окажут», — заключил специалист.

Напомним, что ранее калининградский культуролог Александр Попадин опубликовал на своей странице «ВКонтакте» фото очевидца, судя по которым на скульптуре «Нимфа» Германа Брахерта появились трещины. Кроме того, неизвестные сделали на объекте культурного наследия рисунки белым маркером.