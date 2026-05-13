В Калининградской области выросло число уголовных дел за неуплату алиментов

В Калининградской области в 2025 году выросло число исполнительных производств, связанных со взысканием алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Такие данные приводятся в ежегодном докладе уполномоченного по правам ребенка Ирины Ткаченко.

Как отмечается в документе, в 2025 году в регионе было возбуждено 288 исполнительных производств по взысканию алиментов. Годом ранее их было 280, в 2023 году — 274. При этом исполнить удалось 68 производств против 78 в 2024 году.

Также в регионе выросло число должников по алиментам, объявленных в розыск. В 2025 году их количество составило 161 человек, тогда как в 2024 году — 130.

Кроме того, увеличилось число уголовных дел по статье 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). В 2025 году было вынесено 100 постановлений о возбуждении уголовных дел, возбуждено 98 дел и вынесено 92 приговора. Годом ранее было возбуждено 82 дела, а вынесен 71 приговор. Выросло и количество лиц, привлеченных к административной ответственности за неуплату алиментов — с 194 до 228 человек.

При этом число обращений к уполномоченному по вопросам взыскания алиментов за год сократилось почти вдвое — с 47 до 24. В докладе отмечается, что основной проблемой по-прежнему остаётся уклонение должников от исполнения алиментных обязательств, в том числе сокрытие доходов и поиск способов не платить алименты.