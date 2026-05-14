Губернатор: Калининградская область входит в десятку лучших по вводу жилья на человека

Калининградская область входит в десятку лучших по вводу жилья на человека. Как сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных во время своего отчета 14 мая, регион занимает восьмое место в стране. Общий объем ввода составил 1,2 млн кв. м.

«Более 27 000 семей смогли улучшить свои жилищные условия в 2025 году. В 2026 году мы уже выдали 109 свидетельств на покупку жилья по программе „Молодая семья“. Считаю, что это не сильно много, средний такой показатель. Но с каждым годом мы его растим», — сказал губернатор.

Напомним, из доклада о социально-экономическом положении Калининградской области в I квартале 2026 года следует, что в Калининградской области в первом квартале 2026 года введено на 41,6% меньше новостроек, чем за аналогичный период 2025 года.

В апреле старший управляющий директор, руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников сообщил, что Калининградская область входит в число регионов с самой высокой долей квартир, которые не успели распродать к моменту сдачи домов в эксплуатацию в 2025 году.