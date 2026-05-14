Губернатор: Калининградская область входит в десятку лучших по вводу жилья на человека

Все новости по теме: Недвижимость
Губернатор: Калининградская область входит в десятку лучших по вводу жилья на человека

Калининградская область входит в десятку лучших по вводу жилья на человека. Как сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных во время своего отчета 14 мая, регион занимает восьмое место в стране. Общий объем ввода составил 1,2 млн кв. м.

«Более 27 000 семей смогли улучшить свои жилищные условия в 2025 году. В 2026 году мы уже выдали 109 свидетельств на покупку жилья по программе „Молодая семья“. Считаю, что это не сильно много, средний такой показатель. Но с каждым годом мы его растим», — сказал губернатор.

Напомним, из доклада о социально-экономическом положении Калининградской области в I квартале 2026 года следует, что в Калининградской области в первом квартале 2026 года введено на 41,6% меньше новостроек, чем за аналогичный период 2025 года.

В апреле старший управляющий директор, руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников сообщил, что Калининградская область входит в число регионов с самой высокой долей квартир, которые не успели распродать к моменту сдачи домов в эксплуатацию в 2025 году.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter