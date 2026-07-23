РАНХиГС возглавила национальный рейтинг университетов по показателю «Социальная среда»

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РАНХиГС возглавила национальный рейтинг университетов по показателю «Социальная среда»

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) заняла первое место по показателю «Социальная среда» в Национальном рейтинге университетов агентства «Интерфакс» за 2026 год. В сводном рейтинге вуз расположился на 16-м месте.

По направлению «Образование» РАНХиГС стала 13-й, такую же позицию вуз занял по показателю «Бренд». По критерию «Сотрудничество» академия расположилась на 24-м месте, по направлению «Инновации и предпринимательство» — на 68-м, а по показателю «Исследования» — на 117–118-м месте.

БФУ имени Иммануила Канта занял 28-е место в сводном рейтинге с 477 баллами. Лучший результат БФУ показал по направлению «Образование», где расположился на 144–146-м месте.

Калининградский государственный технический университет занял 227–233-е место с 307 баллами. Наиболее высокие позиции вуз получил по направлениям «Социальная среда» (135–140-е место) и «Сотрудничество» (163–164-е место).

Национальный рейтинг университетов «Интерфакса» составляется на основе измеримых показателей без использования репутационных опросов. При оценке учитываются шесть направлений деятельности вузов: образование, исследования, социальная среда, сотрудничество, инновации и предпринимательство, а также бренд. В исследование 2026 года вошли 395 российских университетов.


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