В Калининграде взыскали 350 тысяч в пользу пострадавшего в ДТП пешехода

Фото: пресс-служба УФССП России по Калининградской области
Калининградские приставы принудительно взыскали компенсацию в пользу жительницы областного центра, пострадавшей в результате наезда автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Калининградской области.

«Гражданка получила телесные повреждения — ушиб головного мозга, линейный перелом затылочной кости и другие травмы, которые привели в том числе к потере обоняния и были квалифицированы как тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении.

Потерпевшая обратилась в суд, который постановил взыскать с виновницы аварии компенсацию морального вреда в размере 350 тысяч рублей. Исполнительный документ был направлен в отделение судебных приставов Центрального района Калининграда. Чтобы побудить должницу к исполнению решения суда, сотрудники отделения вынесли запрет регистрационных действий в отношении принадлежащего ей автомобиля марки «Ауди Q3» 2011 года выпуска и квартиры площадью 73 кв. метра. Также был наложен арест на счета калининградки.

Утратив возможность распоряжаться движимым и недвижимым имуществом, а также банковскими картами, гражданка погасила задолженность в полном объёме, перечислив деньги на депозитный счёт отделения. Однако ограничения с машины, квартиры и счетов были сняты только после дополнительной оплаты исполнительского сбора в размере 22 тысяч рублей.

350 тысяч направлены пострадавшей в ДТП, 22 тысячи поступят в консолидированный бюджет государства, добавили в пресс-службе.

