Очевидец: под Светлогорском обнаружен склад боеприпасов времён ВОВ (фото)

В дачном посёлке Ольшанка под Светлогорском в воскресенье, 14 сентября, были обнаружены боеприпасы времён Великой Отечественной войны. Как сообщил «Новому Калининграду» очевидец, во время хозяйственных работ дачники наткнулись на склад снарядов (не менее двух десятков взрывоопасных предметов), после чего обратились к председателю садового товарищества.

На текущий момент, как уверяют жители, боеприпасы уже вывезены на утилизацию.

Фото предоставлено очевидцем

Отметим, что в сводке МЧС за минувшие сутки про обнаружение и уничтожение взрывоопасных предметов не сообщается, а за предыдущие сутки в регионе было обезврежено всего семь взрывоопасных предметов.