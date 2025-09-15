Очевидец: под Светлогорском обнаружен склад боеприпасов времён ВОВ (фото)

Очевидец: под Светлогорском обнаружен склад боеприпасов времён ВОВ (фото)
Фото предоставлено очевидцем
Все новости по теме: Безопасность

В дачном посёлке Ольшанка под Светлогорском в воскресенье, 14 сентября, были обнаружены боеприпасы времён Великой Отечественной войны. Как сообщил «Новому Калининграду» очевидец, во время хозяйственных работ дачники наткнулись на склад снарядов (не менее двух десятков взрывоопасных предметов), после чего обратились к председателю садового товарищества.

На текущий момент, как уверяют жители, боеприпасы уже вывезены на утилизацию.

Фото предоставлено очевидцем

Отметим, что в сводке МЧС за минувшие сутки про обнаружение и уничтожение взрывоопасных предметов не сообщается, а за предыдущие сутки в регионе было обезврежено всего семь взрывоопасных предметов.

Напомним, что в начале лета жителей Балтийска и посещающих город туристов предупреждали о временном запрете на посещение пляжа из-за разминирования затонувшей баржи. Работы на внешнем рейде порта продолжались до 20 июня.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter