СК проводит доследственную проверку по факту падения лифта на Каштановой аллее

В Калининграде по информации о ненадлежащей эксплуатации лифта в жилом доме на Каштановой аллее организована доследственная проверка. За последние пять дней лифт срывался и застревал как минимум четыре раза. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Калининградской области.

«В ходе мониторинга СМИ и сети Интернет выявлена публикация, содержащая сведения о том, что в многоквартирном доме по улице Каштановая аллея в городе Калининграде зафиксированы случаи неоднократного падения лифта. Согласно опубликованным данным, за последние пять дней лифт в указанном доме срывался и застревал как минимум четыре раза. По предварительной информации, в результате данных инцидентов пострадавших нет», — следует из сообщения ведомства.

Для проверки этих сведений по указанию руководителя регионального СУ СКР Дмитрия Канонерова организовали процессуальную проверку. «В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводится комплекс мероприятий, направленных на оценку технического состояния лифта и выявление причин случившегося», — добавила пресс-служба.

