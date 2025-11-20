Двух калининградцев обвиняют в покушении на мошенничество и посредничестве во взятке

Двух калининградцев обвиняют в покушении на мошенничество и посредничестве во взятке

В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей. 41-летний калининградец обвиняется в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), а его 36-летний знакомый — в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Как уточнили в пресс-службе регионального СК, преступление было выявлено и задокументировано ОРЧ СБ областного УМВД.

По версии следствия, в июле 2024 года обвиняемый, зная, что у его знакомых в ходе обысков изъяли немаркированную алкогольную продукцию, убедил их в своих связях с правоохранителями. Под предлогом «решения вопросов» он предложил за вознаграждение в 2,45 млн рублей повлиять на ход расследования. Часть денег должна была быть передана через его 36-летнего посредника.

В действительности мужчина не имел возможности повлиять на следствие и планировал присвоить деньги. Его преступные действия пресечены оперативниками регионального управления МВД в момент получения части средств.

По уголовному делу собрана убедительная доказательная база, предварительное следствие завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

