Лукашенко о намёках на провокации НАТО в Калининграде: «Будем воевать на все деньги»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал возможность провокаций НАТО над территорией его страны и России. Своим мнением он поделился с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Болтать можно и в публичное пространство любые аферы запускать. А когда дойдет до дела, вы потом увидите, что они собьют и как. Допустим, в Беловежскую Пущу я часто летаю — это совсем на границе с Польшей. Они, что, вертолет президента собьют или какой-то военный вертолет сопровождения? Так ответ же прилетит мгновенно,» — заявил Лукашенко.

Президент отметил, что представителям НАТО «необходимо делать громкие заявления, чтобы какую-то часть общества в Польше утихомирить».

«Они переживают и пугают нас нападением на страну НАТО. Это значит, они будут защищаться и чуть ли не на нас нападать. А мы, что, будем, извините меня, сопли жевать?» — продолжил президент.

Лукашенко отметил, что Россия и Белоруссия нацелены на дружбу, и добавил, что белорусская сторона предупреждала о беспилотниках, которые невозможно было остановить. Он намекнул, что реплика генерального секретаря НАТО Марка Рютте о готовности сбивать российские самолёты была «непродуманной» и «глупой».

«То, что они заявили, что будут сбивать... Пусть попробуют, собьют. Или над Калининградом там собьют что-то российское. Нам придется, не дай бог, конечно, тогда воевать, как в России говорят, на все деньги. Это надо? Нет», — подчеркнул он.