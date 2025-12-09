Литва заявила о нежелании признавать «режим» Лукашенко «равноправным партнером»

Власти Литвы не хотят вести переговоры с Минском на политическом уровне, поскольку отказываются признавать «режим» Александра Лукашенко. Об этом, как пишет телеграм-канал информагентства «Sputnik Литва», заявила советник президента балтийской республики Аста Скайсгирите.

«Мы можем разговаривать с белорусами на техническом уровне <...>, но у нас нет политической воли вступить в политические переговоры, [тем самым] признав этот режим [президента Беларуси Александра Лукашенко] равноправным партнером», — заявила Скайсгирите, напомнив, что Литва требует от Беларуси «вернуть грузовики и взять под контроль контрабанду на воздушных шарах».

В то же время она подчеркнула, что необходимо предупредить Беларусь о мерах, которые может применить Литва. «Нам нужно оценить весь спектр контрмер, что мы можем сказать белорусам, что есть в нашем распоряжении. Например, мы можем снова закрыть границу, мы можем просчитать, действительно ли нам стоит разрешать белорусский транзит через Калининград или Клайпеду. Мы можем говорить о заморозке или конфискации белорусских активов», — отметила советник литовского президента.

Напомним, во вторник Литва объявила экстремальную ситуацию из-за метеозондов и требует санкций ЕС.