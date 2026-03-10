Калининград вошёл в топ-30 городов, где строят больше всего квартир

Калининград занял 30 место из 100 в рейтинге российских городов по строительству жилья. Соответствующие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

В начале 2026 года в областном центре, согласно данным исследования, строилось 1,53 м² жилья на человека. В рейтинге Калининград соседствует с Якутском и Салехардом с показателями 1,56 и 1,51 м² соответственно. Годом ранее Калининград занимал в аналогичном рейтинге 32 место. На начало 2025 года в столице региона возводилось 1,43 м² жилья на одного человека.

Согласно статистике Единой информационной системы жилищного строительства ДОМ.РФ, в целом по России в многоквартирных домах по состоянию на январь 2026 года строится почти 116 миллионов квадратных метров жилья или 2,36 миллиона квартир. При этом на первую пятёрку крупнейших городов приходится более трети всего общероссийского строительства, а на топ-15 мегаполисов — почти половина строительства квартир. В абсолютных величинах больше всего жилья строится в Москве. На начало 2026 года в столице возводится 16,6 миллиона квадратных метров жилья в многоквартирных домах. Второе место в этом году занимает Екатеринбург, который сместил на третье место Краснодар по сравнению с результатами рейтинга прошлого года. На начало 2026 года в Екатеринбурге возводится 5,56 миллиона квадратных метров жилья, а в Краснодаре — 5,54 миллиона квадратных метров жилья. Замыкают пятёрку Санкт-Петербург (5,08 миллиона квадратных метров) и Ростов-на-Дону (3,45 миллиона квадратных метров).

В относительных величинах (на душу населения) картина несколько иная. Лидером рейтинга по объёму строительства на одного жителя является Краснодар, где на каждого человека на данный момент строится 4,39 квадратного метра жилья. Вторую строчку рейтинга, как и год назад, занимает Тюмень, где возводится 3,93 квадратного метра жилья на каждого жителя города. На третье место вырвался Майкоп, в котором за прошедший год более чем в два раза вырос объём начатого строительства и на начало 2026 года в городе возводится 3,57 квадратного метра на жителя. Ещё в четырех городах — Екатеринбурге, Владивостоке, Красногорске и Ростове-на-Дону — строится 3-3,5 «жилых» квадратных метров на душу населения.

По удельным показателям Москва расположилась в рейтинге на 39-м месте с результатом 1,25 квадратного метра на душу населения. Санкт-Петербург демонстрирует чуть меньший масштаб строительства квартир — 0,9 квадратного метра на одного жителя, что соответствует 57-й позиции в рейтинге.

На другом полюсе рейтинга расположились города, в которых строят очень мало. Последнюю строчку занимает Саратов, где в настоящий момент строят лишь 0,11 квадратного метра на душу населения. Кроме того, менее 0,2 квадратного метра на человека строится в таких городах, как Нижний Тагил (0,15 «квадрата»), Новокузнецк (0,16) и Комсомольск-на-Амуре (0,18).

Площадь строящегося жилья в начале 2026 года в многоквартирных домах на душу населения рассчитана на основе статистики Единой информационной системы жилищного строительства ДОМ.РФ и официальной статистики численности жителей муниципальных образований на 1 января 2025 года. В рейтинг включены 100 городов — административные центры субъектов РФ, а также другие крупнейшие города России.