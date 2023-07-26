В бывшей пивоварне «Понарт» планируют открыть «Музей Балтрайона»

«Музей Балтрайона» планируют открыть на территории бывшей пивоварни «Понарт». Об этом сообщается в телеграм-канале проекта Историко-художественного музея «Музеи 39».

«Уже в сентябре учреждение примет первых посетителей. Как прокомментировал основатель музея Александр Чернышёв, в выставочных пространствах будут представлены предметы, связанные с довоенной историей пивоварни „Понарт“ и послевоенной историей центральной части Балтийского района. Также посетители смогут ознакомиться с выставкой, посвящённой поиску Янтарной комнаты в подвалах пивоварен „Шёнбуш“ и „Понарт“», — говорится в публикации.

«И в Прибрежке есть что посмотреть»: кто открывает «Музей Балтрайона» в Калининграде

Александр Чернышёв переехал в Калининград из Санкт-Петербурга. Несколько лет назад он стал одним из редакторов сообщества «Балтрайон | Калининград» «Вконтакте». «Когда я начал заниматься историей, понял, что Балтрайон — это очень интересно, — рассказывал Александр Чернышёв в интервью „Новому Калининграду“. — Никто особенно не интересовался им — окраина. Если в Bildarchiv ввести Ponarth, то он покажет всего 136 фотографий. Я не нашёл ни одного человека, никаких объёмных публикаций, не нашёл специалистов по Балтрайону в архиве. Это понятно, всё не охватишь: кто-то выбирает для исследования виллы, кто-то — Королевский замок, кто-то — Остров. Я вместе с группой заинтересованных людей, среди которых краевед Игорь Иващенко, решил изучать Балтрайон».

