В Калининграде анонсировали марафон и легкоатлетический забег 11 апреля

В субботу, 11 апреля, в Калининграде пройдёт марафон и легкоатлетический забег (18+). Спортивные мероприятия приурочены ко Дню штурма города-крепости Кёнигсберга и ко Дню 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Маршрут забега будет пролегать по Кленовой аллее. Предусмотрено две дистанции: марафон — гандикап (42 195 м) для мужчин и женщин от 36 лет и старше; легкоатлетический бег (21 097м) — пять возрастных групп у мужчин (18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60 лет и старше) и четыре возрастные группы у женщин (18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50 лет и старше).

«К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и любители бега, имеющие специальную подготовку, и обязательно допуск врача, действительный в течение 6 месяцев. Предварительные заявки направляются до 16.00 час. 09 апреля 2026 г. по адресу: г. Калининград, ул. Маршала Баграмяна, 2 (в администрацию МАУ ДО СШОР № 4) или по эл. почте: sportscol4@yandex.ru, справки по телефону: 8(4012)53-35-19. В предварительной заявке просьба указать: дистанцию, фамилию, имя, отчество, дату рождения, город, организацию, контактный телефон. Непосредственно на регистрации необходимо предъявить документ и медицинскую справку», — подчеркивается в сообщении.