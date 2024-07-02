Калининградскую «Балтику» покинул один из основных защитников команды

Калининградскую «Балтику» покинул сербский защитник Никола Радмановац. Об этом клуб сообщил в своём телеграм-канале во вторник, 2 июля.

Футболист присоединился к команде в июне 2022 года. Согласно порталу Transfermarkt, Радмановац провёл за балтийцев 64 матча, в которых отличился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Стороны расторгли контракт по обоюдному соглашению.

«Никола, мы благодарим тебя за профессионализм, добросовестный труд, ответственное отношение к футболу, самоотдачу и невероятный позитив! Желаем удачи в дальнейшей карьере!» — попрощалась «Балтика» с футболистом.

2 июля стало известно, что в первых трёх матчах нового сезона Первой лиги калининградский клуб проведёт с прямыми конкурентами за выход в РПЛ. Соперниками балтийцев станут московская «Родина», «Сочи» и башкирская «Уфа».

Из «Балтики» в конце июня ушли защитник Александр Жиров, вратарь Сослан Джанаев, полузащитники Данила Козлов и Максим Кузьмин. Ранее клуб покинули Кристиян Бистрович, Виталий Лисакович, Евгений Латышонок, Иван Коновалов, Джоэль Фамейе, Гедеон Гузина, Роберто Фернандес, Дмитрий Рыбчинский, Анхело Энрикес, Владислав Лазарев и Иван Остойич, а также тренер Артём Булойчик и медицинский штаб.

В Калининград для участия в составе «Балтика» переехал полузащитник из «СКА-Хабаровска» Илья Петров. 15 июня состав «Балтики» также пополнил 18-летний защитник молодёжной команды московского «Локомотива» Тимофей Щелкунов. Главным тренером калининградского футбольного клуба после ухода Сергея Игнашевича стал Александр Грищенко, возглавлявший в прошлом «Балтику-БФУ им. И. Канта». Молодыми подписаниями клуба также стали Николай Титков, Владислав Саусь и Кирилл Никишкин. 1 июля стало известно, что балтийцы на сборах просматривают юнцов из «Химок» и белорусского «Энергетика-БГУ».