Apple готова выплатить до $500 млн за замедление работы устаревших моделей

Apple готова выплатить до $500 млн за замедление работы устаревших моделей
Виталий Невар / Новый Калининград
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Корпорация Apple согласилась выплатить владельцам iPhone до $500 млн за намеренное ухудшение работы старых моделей смартфонов. Об этом пишет РБК со ссылкой на издание Reuters. До этого претензии к компании появились сразу у нескольких владельцев, которые обновили ПО на своих телефонах и заметили замедление работы устройств.

Как отметили в издании, владельцы iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus и SE подали в суд на Apple, поскольку считали, что установленная операционная система iOS 10.2.1 (а также ее более поздние версии) была разработана с целью замедлить работу устаревших телефонов. По их мнению, таким способом корпорация вынуждает покупателей менять батареи на устройствах либо вообще покупать новые модели.

На это в Apple заявили, что спад производительности старых телефонов связан с температурными изменениями, а также интенсивностью использования и другими факторами. Кроме того, представители корпорации уверили пользователей, что недостатки в обновляемых операционных системах уже устранены.

Теперь в рамках соглашения Apple должна заплатить по $25 компенсации владельцам нарочно «состаренных» смартфонов, но эта сумма может быть скорректирована. В издании отмечают, что общая сумма выплат составит до пятисот миллионов долларов, но не менее $310 млн.

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