В Госдуме предложили увеличить размер маткапитала

В Госдуме предложили увеличить размер маткапитала
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Семья

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил на заключение в правительство РФ законопроект об увеличении до 1 млн рублей размера материнского капитала при рождении первого ребенка и до 1,3 млн рублей — при рождении второго или третьего. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно законопроекту, размер материнского капитала может составить 1 млн рублей, если право на такой вид поддержки возникло до 31 января 2026 года. Аналогичную сумму предлагается выделять на первого ребенка, родившегося или усыновленного с 1 февраля 2026 года, а при рождении второго предлагается увеличить эту сумму на 300 тыс. рублей — общая сумма составит 1,3 млн рублей.

Предполагается, что материнский капитал при рождении второго ребенка, если первый родился до 1 февраля 2026 года, может также составить 1,3 млн рублей. Кроме того, 1,3 млн рублей предлагается выплачивать на третьего и последующего ребенка, если раньше не возникало право на получение данной меры поддержки.

Как добавил Нилов, программа материнского капитала продлена до 2030 года и хорошо себя зарекомендовала. «Сегодня нужно скорректировать и усилить программу материнского капитала, в том числе увеличивая выплаты», — отметил он.

Сейчас размер материнского капитала на первого ребенка составляет 690 266 рублей, на второго — еще 221 895 рублей (или 912 162 рублей сразу за двоих детей).

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter