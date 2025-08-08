В Госдуме предложили увеличить размер маткапитала

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направил на заключение в правительство РФ законопроект об увеличении до 1 млн рублей размера материнского капитала при рождении первого ребенка и до 1,3 млн рублей — при рождении второго или третьего. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно законопроекту, размер материнского капитала может составить 1 млн рублей, если право на такой вид поддержки возникло до 31 января 2026 года. Аналогичную сумму предлагается выделять на первого ребенка, родившегося или усыновленного с 1 февраля 2026 года, а при рождении второго предлагается увеличить эту сумму на 300 тыс. рублей — общая сумма составит 1,3 млн рублей.

Предполагается, что материнский капитал при рождении второго ребенка, если первый родился до 1 февраля 2026 года, может также составить 1,3 млн рублей. Кроме того, 1,3 млн рублей предлагается выплачивать на третьего и последующего ребенка, если раньше не возникало право на получение данной меры поддержки.

Как добавил Нилов, программа материнского капитала продлена до 2030 года и хорошо себя зарекомендовала. «Сегодня нужно скорректировать и усилить программу материнского капитала, в том числе увеличивая выплаты», — отметил он.

Сейчас размер материнского капитала на первого ребенка составляет 690 266 рублей, на второго — еще 221 895 рублей (или 912 162 рублей сразу за двоих детей).