Погода в Калининградской области 13 августа

Днём в среду, 13 августа, в Калининградской области ожидается облачная погода, без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура составит порядка +26°C. Ветер, как обещают синоптики, будет северо-восточный, около одного метра в секунду. Атмосферное давление — 764 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +23°C. В центре региона она составит +26°C, а на востоке региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) в дневные часы до +27°C. Ночные температуры с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно теплее (до +17°C), а на востоке региона прохладнее (до +12°C). Осадков не прогнозируется.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в среду ждёт малооблачная погода. Утром температура в Калининграде будет в районе +15,3°C, днём она поднимется до +26,3°C, а вечером опустится до +21,8°C. Утром обещают южный ветер, который днём сменится на юго-западный, а вечером — на северо-восточный. Влажность — на уровне 57-85%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают об умеренном начале и жарком продолжении недели без обильных осадков. «Днем в Калининграде и области +23...+25°C (местами до +26°C), в прибрежной зоне до +20...+23°C, малооблачно/переменная облачность, без осадков. Ветер переменный (преимущественно восточный/северо-восточный), слабый (2-4 м/с)», — добавляют синоптики-любители.