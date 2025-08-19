Ученые БФУ: микроводоросли помогают бороться с последствиями укусов змей

Ученые БФУ им. Канта выяснили, что полисахариды из микроводорослей связывают белки, содержащиеся в яде змей ботропсов. Эксперименты показали, что наиболее эффективны полисахариды из водорослей Scenedesmus obliquus и Nannochloris sp., которые почти полностью подавляют активность ключевых компонентов яда, сообщает пресс-служба федерального вуза.

«Открытие будет полезно при разработке новых препаратов для нейтрализации змеиных ядов, особенно в регионах, где доступ к медицинской помощи ограничен. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports», — отмечается в сообщении.

Исследователи из БФУ им. И. Канта совместно с коллегами из Федерального университета Флуминенсе (Бразилия) и Кемеровского государственного университета (Кемерово) протестировали полисахариды, синтезируемые микроводорослями Chlorella sorokiniana, Scenedesmus obliquus, Nannochloris sp. и Scenedesmus acuminatus, на способность подавлять активность токсинов в ядах. Данные микроводоросли выбраны потому, что они способны синтезировать различные вещества с терапевтическими свойствами.

«Наше исследование показало, что вещества, синтезируемые микроводорослями, потенциально могут использоваться для нейтрализации змеиных ядов. Предлагаемые соединения не просто эффективно подавляют действие основных токсинов в ядах, но и доступны для производства, что особенно важно для регионов с высокой смертностью от змеиных укусов. В дальнейшем предстоит изучить механизмы действия полисахаридов из микроводорослей и определить для них оптимальные дозы», — прокомментировал открытие заведующий лабораторией микроклонального размножения БФУ им. И. Канта Станислав Сухих.

Как отметили в университете, змеи ботропсы (род Bothrops) — родственники гадюк, они обитают в Латинской Америке. Их яд содержит белки, нарушающие свертываемость крови и приводящие к омертвению тканей, а потому создающие смертельную опасность для человека. Существующие противоядия дороги и не всегда доступны, а также могут вызвать побочные эффекты — сыпь, недомогание, лихорадку и аллергические реакции. Поэтому ученые ищут им природные альтернативы.