TLDCON 2025: в Калининграде обсудили проблему противодействия киберугрозам

В Калининграде завершилась 18-я Международная конференция регистраторов и регистратур стран СНГ, Центральной и Восточной Европы (TLDCON 2025). Ее участниками стали более 160 представителей регистратур доменов верхнего уровня, специалистов доменной индустрии, экспертов в области информационной безопасности, юристов из России, стран СНГ и других государств.

Одной из важных тем TLDCON 2025 стало обсуждение вопросов кибербезопасности. Участники рассказывали о применяемых практиках борьбы с киберугрозами и рассматривали возможность и необходимость разработки новых политик, призванных обеспечить нормативную базу снижения злоупотреблениями DNS.

Так, недавно институт Net Beacon выпустил пакет рекомендаций, направленных на снижение количества злоупотреблений DNS. В частности, регистраторам рекомендуется проверять домены, связанные с регистрантом, если хотя бы один из зарегистрированных им доменов замечен в злоупотреблениях.

Также участники TLDCON 2025 отметили существенный рост угроз, связанных с распространением вредоносного ПО и появлением новых группировок злоумышленников. При этом активное распространение получает скам: домены со скамом блокируются значительно дольше, чем домены с фишингом — этим и пользуются злоумышленники. В среднем на один бренд в 2025 году приходилось 2299 фишинговых ресурсов и 1238 доменов со скамом.

По мнению участников конференции, только обобщение информации, полученной от многих экспертов по кибербезопасности, может помочь принять адекватные меры. Поэтому регистраторам, компетентным организациям и владельцам информационных ресурсов следует объединить усилия для решения серьезной проблемы киберугроз.