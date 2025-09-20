Погода в Калининградской области 20 сентября

Погода в Калининградской области 20 сентября
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Днём в субботу, 20 сентября, в Калининградской области ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура составит +24°C. Ветер, как обещают синоптики, будет южный, около четырёх метров в секунду. Атмосферное давление — 760 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +22°C. В центре региона она составит +25°C, а на востоке (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) — +26°C. Ночные температуры с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно теплее (до +17°C), а на востоке региона прохладнее (до +13°C). Осадков не прогнозируется.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в субботу ждёт ясная погода. Утром температура в Калининграде будет в районе +15,2°C, днём она поднимется до +25,2°C, а вечером опустится до +20,5°C. Утром и днём ожидается южный ветер, который вечером сменится на юго-западный. Влажность — на уровне 72-99%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают о летних выходных. «Днем воздух прогреется до +23...+25°C в Калининграде и области (на побережье +21...+23°C), малооблачно/переменная облачность (преимущественно верхнего яруса) и без осадков. Ветер в течение суток слабый/умеренный (3-7 м/с), днем порывистый», — добавляют синоптики-любители.

