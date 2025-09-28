Учебный корпус на «Красной Звезде» хотят отремонтировать к Российско-Китайским играм

В Калининграде учебный корпус на стадионе «Красная Звезда», в котором базируются несколько спортивных школ, собираются отремонтировать к Российско-Китайским играм. О том, что ремонт уже начался, сообщила в пятницу, 26 сентября, начальник управления спорта, молодёжной политики и культуры мэрии города Людмила Помогаева.

«Вы видите, что у нас идёт поэтапный плановый ремонт помещений, — рассказала Помогаева. — Дело в том, что в следующем году Калининградская область принимает Российско-Китайские игры, которые пройдут в конце мая. Всего там будут участвовать более 600 спортсменов, 300 — представители Китая и 300 — от Российской Федерации. Все они приедут в Калининградскую область, и соревнования будут проводиться на различных спортивных объектах. Площадкой для настольного тенниса определили школу для тенниса на стадионе „Красная Звезда“, это зафиксировано и в поручении президента».

В ходе работ подрядчику предстоит привести в порядок входную группу здания, а также фойе и фасад. Сам зал для настольного тенниса, где пройдут соревнования, уже отремонтирован.