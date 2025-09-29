Власти сообщили о DDoS-атаке на сайт администрации Зеленоградского округа

На прошлой неделе сайт администрации Зеленоградского округа находился под DDoS-атакой. Об этом сообщили представители муниципалитета в комментариях на странице губернатора Алексея Беспрозванных в соцсети «ВКонтакте».

На неработающий сайт администрации пожаловалась одна из посетительниц страницы. «Не могу нигде получить информацию, почему перестал работать сайт администрации Зеленоградского района Калининградской области? Нужно подать документы через электронную приёмную, получить номер входящего, а сделать это невозможно уже несколько дней. Ехать специально 30 км туда и столько же обратно очень неудобно, долго и дорого. Когда он заработает?», — написала женщина 25 сентября.

«На прошлой неделе сайт администрации находился под DDoS-атакой. По этой причине доступ к нему был ограничен. На прошедших выходных ограничения сняли, и сейчас сайт доступен. Приносим извинения за временные неудобства», — ответили сотрудники администрации в понедельник, 29 сентября. При этом попытки зайти на сайт в первой и во второй половине дня 29 сентября были безрезультатными.

DDoS-атака (распределённый отказ в обслуживании) — это кибератака, при которой множество устройств одновременно отправляют большое количество запросов на сервер, чтобы перегрузить его и сделать атакуемый ресурс недоступным для обычных пользователей. Такие атаки используют сети заражённых устройств, называемые ботнетами, и нацелены на причинение финансовых и репутационных потерь, а также на нарушение работы сервисов.