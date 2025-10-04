В Ленинградском районе Калининграда назначен новый начальник отдела внутренних дел

В Ленинградском районе Калининграда назначен новый начальник отдела внутренних дел
Фото пресс-службы регионального УМВД
Начальник регионального УМВД Александр Сокрутенко в пятницу, 3 октября, представил личному составу ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда нового начальника. подполковника полиции. Им стал Игорь Козак, сообщила пресс-служба ведомства.

Игорь Козак родился 6 мая 1973 года. С декабря 1993 года по июнь 2013 года проходил службу на различных должностях в подразделениях общественной безопасности Багратионовского района Калининградской области. С июня 2013 года по октябрь 2017 года занимал должность заместителя начальника отдела МВД России — начальника полиции МО МВД РФ «Багратионовский». Далее проходил службу в различных должностях в подразделениях общественной безопасности Калининградской области, где прошел путь от участкового уполномоченного полиции до начальника дежурной части отдела. За период службы в органах внутренних дел подполковник полиции награжден медалями МВД России «За доблесть в службе» и «За отличие в службе» III, II и I степеней.

В октябре 2025 года Козак назначен на вышестоящую должность начальника ОМВД России по Ленинградскому району г. Калининграда. По словам Александра Сокрутенко, Козак зарекомендовал себя грамотным специалистом, имеющим высокую квалификацию и богатый практический опыт.


