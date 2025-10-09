В Калининграде стартовал благотворительный марафон «Ты нам нужен»

Иллюстрация: фонд «Берег надежды»
В Калининграде стартовал городской благотворительный марафон «Ты нам нужен» в поддержку тяжелобольных детей. Он проводится ежегодно с 2010 года, в этом году организатором выступает калининградский благотворительный фонд «Берег надежды» при поддержке администрации Калининграда, сообщили в фонде.

«Цель марафона — оказание адресной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, проживающим в областном центре. Сбор средств в помощь нуждающимся детям будет проходить во время спортивных, культурных и молодежных мероприятий», — отмечается в сообщении.

Прием заявок от нуждающихся семей будет вестись до 7 ноября. Подробности можно узнать на сайте фонда по ссылке.

В 2024 году в рамках марафона было подано 50 заявок от родителей, детям которых нужна поддержка. Это на 11 больше, чем годом ранее. Семьям требовались курсы реабилитации для детей с ДЦП, поражением ЦНС и эпилепсией; приобретение специального питания при заболевании фенилкетонурией. Также в списке были заявки на приобретение инвалидных колясок, средств передвижения, автомобильного кресла, системы мониторинга глюкозы в крови. В рамках марафона было собрано 3,4 млн рублей.



