В Калининграде нашли подрядчика для II этапа реконструкции КНС-2 за 1,1 млрд

Областной «Водоканал» нашёл подрядчика для второго этапа реконструкции Канализационной насосной станции-2. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Контракт заключили 7 ноября 2025 года с компанией «Западгазэнергоинвест». Участие в торгах принимали две компании. Победитель согласился выполнить работы за 1 120 802 818 при начальной стоимости 1 126 434 993 рубля. Таким образом, разница составила более 5,6 млн рублей. К работам необходимо приступить 9 декабря текущего года и исполнить их за 510 дней. Ещё 30 дней отводится на ввод объекта в эксплуатацию. Контракт необходимо исполнить до 30 июля 2027 года.

О выделении 1 172 457 180 рублей на второй этап реконструкции КНС-2 стало известно в августе 2025 года. Финансирование рассчитано на три года. 153 020 785 рублей планировали потратить в 2025 году, 694 934 574 — в 2026-м, 324 501 819 — в 2027-м. Подрядчика искали в начале сентября. Тогда на участие в торгах была подана только одна заявка. Комиссия признала её не соответствующей требованиям. 15 октября Центр обеспечения и организации торгов опубликовал новую закупку, повысив цену контракта с 1 117 490 841 до 1 126 434 993 рублей.

Реконструкция запланирована на ул. Полоцкой, Портовой, Буткова и Румянцева. Как сообщалось на сайте «Водоканала» в июне 2025 года, первый этап строительства проходит при поддержке Фонда развития территорий. Рабочие укладывают трубы самотечного коллектора, колодец с монолитными железобетонными стенами погружают на отметку 12 метров.

Подземная часть станции, как уточняется, будет разделена на три этажа. На первом расположится площадка обслуживания задвижек. На втором — машинный зал с дробилками. И на третьем этаже — приёмный резервуар с насосами.

Новая станция будет принимать и перекачивать стоки в главный канализационный коллектор, который потом транспортирует их на очистные сооружения Калининграда. Второй этап реконструкции планируют реализовать в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры».