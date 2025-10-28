Погода в Калининградской области 28 октября

Днём во вторник, 28 октября, в Калининградской области ожидается облачная погода, дожди. Максимальная температура воздуха составит +10°С, сообщает Гидрометцентр России. Ветер юго-западный, атмосферное давление низкое — 746 мм рт. ст.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём ожидается +10°С, ночью +8°С, дождь, сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На востоке области днём +9°С, ночью +4°С, также дожди.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре во вторник также ожидается пасмурная дождливая погода. Температура утром +8°С, днём +10°С, вечером +8°С, ветер юго-западный, 4 метра в секунду. Атмосферное давление 745 мм рт. ст., к вечеру повысится до 748 мм рт.ст., влажность 91-99%.

Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», во вторник днём в Калининграде и области ожидается +7...+10℃, облачно с прояснениями. «С утра до вечера ожидаются локальные кратковременные заряды ливня/ледяной крупы, местами сильные, не исключены грозы, — сообщают синоптики-любители. — Ветер юго-западный/западный, в Калининграде и области ночью и утром — слабый/умеренный (3-7 м/с), днем и вечером — умеренный/свежий (4-10 м/с), в порывах до 11-14 м/с. На побережье в течение суток ветер умеренный/сильный (5-12 м/с), в порывах до 13-16 м/с. При осадках по области местами возможны шквалы до 16-18 м/с».

По данным оперативного прогноза регионального управления МЧС, опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн в Балтийском море — до 2,5 м.