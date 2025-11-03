Эксперты рассчитали, сколько жители региона тратят на ипотеку из зарплаты

Ипотечное кредитование
Эксперты рассчитали, сколько жители региона тратят на ипотеку из зарплаты

Калининградская область заняла 53 место в рейтинге российских регионов по ипотечным платежам. Такие данные приводит центр экономических исследований «РИА Рейтинг».

Средний размер ипотечного платежа в Калининградской области, согласно данным исследования, — 74,1 тыс.рублей. Это составляет 58,8% от средней зарплаты двух работающих членов семьи. Средний размер ипотечного кредита — 4,2 млн рублей.

Расчёты произведены по данным Центробанка РФ и Росстата. Соотношение платежей по ипотеке и средних зарплат рассчитывалось на основе аннуитетных платежей по фактическим кредитам за последние три месяца к средней чистой зарплате двух работающих за 12 месяцев с августа 2024 года по июль 2025 года по полному кругу организаций. Для расчёта ипотечного платежа брались фактические ставки, сроки и размер кредитов соответствующие августу 2025 года.

Лидирует в рейтинге Чукотский автономный округ. Средний размер ипотечного платежа там — 82,9 тыс. рублей, что составляет 23,5% от зарплат двух работающих членов семьи. Сложнее всего выплачивать ипотеку жителям Калмыкии. Средний размер ипотечного платежа в республике — 105,9 тыс. рублей (114,8% от зарплат двух работающих).

Участие в рейтинге в связи с отсутствием данных не принимали ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

Купить квартиру в ипотеку по рыночной процентной ставке могут 10,5% семей Калининградской области.

