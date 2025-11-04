Погода в Калининградской области 4 ноября

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Днём во вторник, 4 ноября, в Калининградской области ожидается облачная погода, без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура составит +11°C. Ветер, как обещают синоптики, будет юго-западный, около трёх метров в секунду. Атмосферное давление — 764 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +10°C. В центре региона она составит +11°C, а на востоке (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) — +12°C. Ночные температуры с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно теплее (до +9°C), а на востоке региона прохладнее (до +3°C). Осадков не ожидается.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион во вторник ждёт облачная погода. Утром температура в Калининграде будет в районе +6,2°C, днём она поднимется до +10,8°C, а вечером опустится до +10,1°C. На протяжении всего дня прогнозируется юго-западный ветер. Влажность — на уровне 93-99%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают об умеренно-теплом начале ноября. «Днем +9...+11°С. Утром переменная облачность, днем и вечером — преимущественно облачно. С утра до вечера временами возможны небольшие осадки в виде дождя/мороси преимущественно у побережья, на западе и севере региона (Зеленоградский, Полесский, Славский, Неманский районы). В Калининграде и на остальной части области существенные осадки маловероятны. Ветер юго-западный, в Калининграде и области — слабый (2-5 м/с), на побережье ночью, утром и днем — умеренный (3-8 м/с), порывистый. Атмосферное давление будет повышаться с 763 до 766 мм ртутного столба», — добавляют синоптики-любители.

