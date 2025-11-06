В минобре назвали предметы, с которыми «не возникнет сложностей» при поступлении

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Экзамены по предметам естественно-научного цикла расширяют возможности при выборе направления подготовки. Такое мнение высказала министр образования Калининградской области Светлана Трусенева во время прямого эфира в ЦУРе.

«Основные предметы, которые сегодня нужны нашим ребятам и которые расширяют возможность для выбора направлений подготовки, — это, конечно, предметы естественно-научного цикла. Это физика, химия, биология, информатика, профильная математика — вот, пожалуй, топ-5 предметов, с которыми никаких сложностей не возникнет у ребят для поступления», — пояснила Трусенева.

Дети-гуманитарии могут выбрать для сдачи на ОГЭ и ЕГЭ такие предметы, как литература и история, обществознание, отметила министр. «То, что к этому надо готовиться и начинать подготовку нужно уже с сегодняшнего момента, не откладывая это на последнюю четверть, — это абсолютно точно», — подчеркнула она.

По словам Трусеневой, существенных изменений в ЕГЭ и ОГЭ в этом году не произошло. Отдельные изменения касаются некоторых заданий — они отражены в демоверсиях КИМ на сайте ФИПИ. Министр также выделила изменения в ЕГЭ по информатике, которые связаны с переходом на российской программное обеспечение: «Есть изменения в заданиях, которые ребята будут выполнять на экзамене, но для школьников не будет сложности, потому что все это отражено в основных образовательных программах».

