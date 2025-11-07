Погода в Калининградской области 7 ноября

Погода в Калининградской области 7 ноября
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Днём в пятницу, 7 ноября, в Калининградской области ожидается малооблачная погода, без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура составит +11°C. Ветер, как обещают синоптики, будет южный, около трёх метров в секунду. Атмосферное давление — 762 мм ртутного столба.

На побережье и в центре региона днём ожидается температура +11°C. На востоке (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) она составит +12°C. Ночные температуры с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно теплее (до +9°C), а на востоке региона прохладнее (до +5°C). Осадков не ожидается.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в пятницу ждёт ясная погода. Утром температура в Калининграде будет в районе +5,7°C, днём она поднимется до +10,9°C, а вечером опустится до +6,9°C. Утром прогнозируется южный ветер, который днем сменится на юго-восточный. Влажность — на уровне 98%.

Эксперты паблика "Погода и метеоявления в Калининградской области« сообщают об умеренно-теплом начале ноября. «Утром местами сохранится туман/дымка, днем и вечером — малооблачно/переменная облачность и без осадков. Днем до +11...+14°C. Ветер южный/юго-восточный, слабый/умеренный (3-7 м/с)», — добавляют синоптики-любители.

