Центр занятости: восточные районы региона испытывают нехватку рабочих мест

Центр занятости: восточные районы региона испытывают нехватку рабочих мест

В Калининградской области сохраняется дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы на уровне муниципалитетов. Об этом сообщила начальник отдела анализа рынка труда Центра занятости населения региона Юлия Лукьянова на заседании комитета по образованию и развитию рынка труда Калининградской ТПП 5 ноября.

В Калининграде на одного зарегистрированного безработного приходится до четырех вакансий. В восточных регионах области, включая Славский, Озерский и Краснознаменский, — наоборот: на одно место претендуют 2–3 человека.

По словам Лукьяновой, 71% безработных — городские жители, более половины из них проживают в областном центре. Еще 29% — жители сельских территорий.

Также в пресс-службе Центра занятости населения представили своего среднестатистического соискателя. Большую часть официально зарегистрированных безработных составляют женщины в возрасте около 45 лет с ожидаемой заработной платой от 57,3 тыс. рублей.

