Погода в Калининградской области 12 ноября

Днём в среду, 12 ноября, в Калининградской области ожидается облачная погода без осадков. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +9°C. Атмосферное давление — 762 мм, ветер южный, 3 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём +9°C, на востоке области +8°С, осадков не ожидается.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в среду пасмурно. Температура +7°C. Влажность составит до 97%, давление — 763 мм.

По данным МЧС Калининградской области, опасные метеорологические явления в среду, 12 ноября, не прогнозируются. «На территории Калининградской области: облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, южный ночью 3-8 м/с, днём 7-11 м/с, вечером на побережье 12-14 м/с. Температура воздуха ночью +3...+7°C, днём +7...+10°C. Видимость 4-7 км.», — говорится в оперативном ежедневном прогнозе.

По данным метеорологов-любителей из канала «Погода и метеоявления в Калининградской области», «днем в регионе +6...+8°C, облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ветер юго-западный: ночью и утром — слабый (1-4 м/с), днем и вечером — умеренный (3-8 м/с), на побережье — умеренный/свежий (5-9 м/с), в порывах днем и вечером до 10-13 м/с. Атмосферное давление будет понижаться с 762 до 758 мм.рт.ст».

