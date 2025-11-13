Погода в Калининградской области 13 ноября

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Днём в четверг, 13 ноября, в Калининградской области ожидается облачная погода, без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура составит +11°C. Ветер, как обещают синоптики, будет юго-западный, около пяти метров в секунду. Атмосферное давление — 755 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +10°C. В центре региона и на востоке (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) она составит +11°C. Ночные температуры с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно теплее (до +8°C), а на востоке региона прохладнее (до +6°C). Осадков не ожидается.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в четверг ждёт малооблачная погода. Утром температура в Калининграде будет в районе +6,6°C, днём она поднимется до +11,2°C, а вечером опустится до +10,9°C. На протяжении всего дня прогнозируется юго-западный ветер. Влажность — на уровне 80-92%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают о коротком потеплении с последующим погружением в предзимье. «Днем в регионе до +9...+12℃, с утра до вечера — переменная облачность (преимущественно верхнего яруса) и без осадков. Ветер юго-западный, в Калининграде и области в течение суток умеренный/свежий (3-9 м/с), днем в порывах до 10-12 м/с. На побережье ветер свежий/сильный (4-11 м/с), в порывах до 12-15 м/с», — добавляют синоптики-любители.

