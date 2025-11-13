Калининград вошел в число популярных ж/д маршрутов на Новый год

Самыми популярными железнодорожными маршрутами с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года стали поездки из Москвы в Санкт-Петербург, Калининград и Сочи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

«Самый популярный зимний ж/д маршрут соединяет две столицы: доля заказов по направлению Москва — Санкт-Петербург составила 9,5%. На втором месте путь из Москвы в Калининград, на который пришлось 5,4% от всех ж/д заказов. Жилье в обеих столицах в зимние каникулы обойдется в среднем в 4,5 тыс. рублей в сутки, а в Калининграде — 8 тыс. рублей в сутки», — рассказали эксперты, пояснив, что речь идет о бронировании отелей категории «три звезды».

Согласно исследованию, многие во время длинных зимних праздников планируют путешествия по железным дорогам из Москвы. В топ вошли маршруты в Сочи (доля — 3,3%, гостиница в городе стоит в среднем 4 тыс. рублей в сутки), Псков (1,7%, 6 тыс. рублей), Минеральные Воды (1,4%, 6 тыс. рублей) и Петропавловск-Камчатский (0,9%, 9 тыс. рублей) Кроме того, в список вошли маршруты из Санкт-Петербурга в Калининград (1,2%) и из Сочи в Москву (1,1%).

Среди городов из списка дольше всего путешественники планируют отдыхать в Петропавловске-Камчатском. В зимние каникулы отели там бронируют в среднем на девять дней. Многие также «подольше отдохнут» в Сочи (4,6 дня) и Москве (3,8 дня). В Калининграде россияне проведут в среднем 3,5 дня, а в Санкт-Петербурге — 3,4 дня. Наиболее короткий отдых планируется в Пскове (там гостиницу бронируют в среднем на 2,6 дня) и Минеральных Водах (два дня), сообщили в компании.

