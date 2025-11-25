Калининградстат рассказал, как изменились цены на обувь в регионе за год

Все новости по теме: Инфляция

Калининградстат проследил, как менялись цены на некоторые модели обуви за последний год в Калининградской области. Так, зимние женские кожаные сапоги дешевле всего можно было купить в феврале (6993 руб.), а дороже — в декабре (7860 руб.). Мужские зимние сапоги также дешевле всего можно было приобрести в феврале — 6467 руб.

Изображение: скриншот сайта Калининградстата 

Служба госстатистики также отметила, что в 2024 году в специализированных магазинах Калининградской области объём розничной торговли обувью составил 5 215,7 млн руб., что на 674,4 млн больше, чем в 2023-м. «Объёмы продаж кожаной обуви за десять лет в основном повышались в стоимостном выражении. Исключение составил 2018 год, когда по сравнению с предыдущим годом объёмы продаж в фактически действующих ценах снизились на 2,4%», — добавляет Калининградстат.

Кроме того, отмечается, что в 2020 году ремонтом обуви в Калининградской области занимались 135 индивидуальных предпринимателей. Через год их число сократилось до 99. К 1 января 2025 года в регионе ремонтировали обувь только 42 ИП.

Сокращение количества ИП совпало с вступлением в силу 1 июля 2020 года закона «О введении на территории Калининградской области в действие специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», регулирующего деятельность «самозанятость». К концу года, по данным ФНС, в области зарегистрировались по всем разрешённым видам деятельности 8 926 самозанятых. К 31 декабря 2021 года их стало уже 27 654, к 31 октября 2022-го — 46 034, а к 31 октября 2025-го — 115 618.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter