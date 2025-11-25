Калининградстат рассказал, как изменились цены на обувь в регионе за год

Калининградстат проследил, как менялись цены на некоторые модели обуви за последний год в Калининградской области. Так, зимние женские кожаные сапоги дешевле всего можно было купить в феврале (6993 руб.), а дороже — в декабре (7860 руб.). Мужские зимние сапоги также дешевле всего можно было приобрести в феврале — 6467 руб.

Служба госстатистики также отметила, что в 2024 году в специализированных магазинах Калининградской области объём розничной торговли обувью составил 5 215,7 млн руб., что на 674,4 млн больше, чем в 2023-м. «Объёмы продаж кожаной обуви за десять лет в основном повышались в стоимостном выражении. Исключение составил 2018 год, когда по сравнению с предыдущим годом объёмы продаж в фактически действующих ценах снизились на 2,4%», — добавляет Калининградстат.

Кроме того, отмечается, что в 2020 году ремонтом обуви в Калининградской области занимались 135 индивидуальных предпринимателей. Через год их число сократилось до 99. К 1 января 2025 года в регионе ремонтировали обувь только 42 ИП.

Сокращение количества ИП совпало с вступлением в силу 1 июля 2020 года закона «О введении на территории Калининградской области в действие специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», регулирующего деятельность «самозанятость». К концу года, по данным ФНС, в области зарегистрировались по всем разрешённым видам деятельности 8 926 самозанятых. К 31 декабря 2021 года их стало уже 27 654, к 31 октября 2022-го — 46 034, а к 31 октября 2025-го — 115 618.

