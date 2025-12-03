Власти: жители чаще заключали соцконтракты на ведение деятельности в качестве ИП

Жители Калининградской области заключили в 2025 году более двух тысяч социальных контрактов. Более 50% получателей госпомощи выбрали направление ведения индивидуальной предпринимательской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«За пять лет реализации государственной социальной помощи жители Калининградской области заключили свыше 11 тысяч социальных контрактов. Мы видим, что мера поддержки востребована. Она помогает семьям и одиноким гражданам улучшить материальное положение, изменить свою жизнь. Многие находят занятие по душе, начинают развивать собственное дело — в этом году более 50% получателей госпомощи выбрали направление ведения индивидуальной предпринимательской деятельности», — сообщила министр социальной политики Анжелика Майстер.

В 2026 году предоставление меры поддержки будет продолжено. В бюджете на эти цели предусмотрено почти 492,6 млн руб.. Всего планируется предоставить свыше двух тысяч соцконтрактов. Жители региона по-прежнему смогут воспользоваться государственной социальной помощью по одному из четырех направлений: поиск работы, ведение индивидуальной предпринимательской деятельности, организация личного подсобного хозяйства или иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации.

Заключить социальный контракт могут граждане со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума на душу населения.