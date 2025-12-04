В Госдуме предлагают ввести обязательную маркировку ИИ-видео

В Госдуме предлагают ввести обязательную маркировку ИИ-видео

Госдума планирует рассмотреть законопроект об обязательной маркировке ИИ-видео. Об этом сообщает «Коммерсант».

Согласно тексту законопроекта, маркировку обяжут производить владельцев видеохостингов, социальных сетей и иных интернет-ресурсов, у которых на платформе есть соответствующие ИИ-материалы. В документе говорится, что маркировка ИИ-видео должна быть отображена на видном месте и показываться на протяжении всего видео. Кроме того, в метаданных файла также должна содержаться неудаляемая машиночитаемая метка с обозначением даты создания и идентификатора владельца ресурса.

За нарушение требований владельцами платформ, на которых размещен ИИ-контент, предусмотрена административная ответственность, уточняется в законопроекте.

На заседании IТ-комитета 3 декабря 2025 года председатель комитета Сергей Боярский не исключил, что маркировка будет касаться контента, созданного именно людьми, а не ИИ. Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении в марте 2026 года.

Как сообщили «Коммерсанту», траты на разработку или покупку ПО для введения маркировки у крупных зарубежных компаний могут достигать десятков миллионов долларов, однако в России «без железа» эти инвестиции составят от ста до нескольких сотен миллионов рублей. Кроме того, ежедневная проверка тысяч новых видео в реальном времени потребует значительных инвестиций в вычислительные ресурсы.

