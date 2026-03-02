Реконструкцию Янтарной мануфактуры попросили включить в федеральную программу

Обсуждение инициатив региона в сфере образования и культуры прошло в понедельник, 2 марта, в рамках Дней Калининградской области на расширенном заседании Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре под председательством Лилии Гумеровой. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Губернатор Алексей Беспрозванных в ходе своего выступления представил комплексный подход к развитию культурной и образовательной инфраструктуры, реализация которого в значительной мере влияет на социально-экономическое развитие, отметили в пресс-службе.

Глава региона рассказал, что по итогам 2025 года Калининградская область занимает 6-е место в стране по реализации нацпроектов, 8-е место — по качеству жизни. Турпоток увеличился на 13 %, «значительно выросло» количество выпускников с высокобалльными результатами по ЕГЭ, открыт новый корпус Музея Мирового океана, введены в строй объекты культурного кластера на острове Октябрьский.

«Для дальнейшего формирования современной образовательной и культурной инфраструктуры региона прошу поддержать наши инициативы по включению в федеральные программы строительство нового корпуса „Школы будущего“ в поселке Большое Исаково, трех детских садов в Калининграде и Гурьевске, нового корпуса детского оздоровительного лагеря в Светлогорске, а также реконструкцию здания Янтарной мануфактуры и объектов Калининградского зоопарка», — отметил Алексей Беспрозванных.

Лилия Гумерова предложила учесть в проекте постановления прозвучавшие в ходе обсуждения предложения, направленные на реализацию востребованных инициатив региона. «Это особенно важно в год 80-летия образования Калининградской области», — сказала глава Комитета СФ. Она обратила внимание на позитивные результаты области по поддержке молодых педагогов, в сфере дополнительного образования, организации летнего отдыха, развития культурных проектов, а также в области демографии.

Комплекс Янтарной мануфактуры был возведён в конце XIX—начале XX вв., он включал в себя разновременные здания, объединённые в одно. Первое — по ул. Портовой — имеет форму колодца, оно более ранней постройки и в 2013 году было передано региональному Музею янтаря. Второе, построенное на пару десятков лет позже и расположенное на улице Серпуховской, с 2014 года принадлежит федеральному Музею Мирового океана.

Свою часть мануфактуры по ул. Серпуховской ММО взял под охрану, провел консервацию, выиграл грант в рамках приграничного сотрудничества «Россия — Польша» и в итоге открыл экспозицию «Тайны затонувших кораблей», рассказывающую истории судов, когда-то ходивших по водам Балтики и Баренцева моря. Музей также в рамках проекта отремонтировал старые боксы, бывшие гаражи Балтфлота, превратив их в выставочные пространства, в которых создал реставрационные мастерские. Новая площадка Музея на территории бывшей Янтарной мануфактуры уже принимала экскурсионные группы.

В здании на Серпуховской планировалось открыть специальный бассейн для подготовки специалистов по работе с предметами морской археологии. Однако потом было принято решение от бассейна отказаться и разместить там историко-культурный центр «Морское собрание», который создается для научно-просветительских целей, в том числе встреч морских клубов.