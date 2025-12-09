В Службе охраны ОКН сообщили о рекордном числе историко-культурных экспертиз

В Службе госохраны объектов культурного наследия Калининградской области в 2025 году провели рекордное количество государственных историко-культурных экспертиз на включение памятников истории и культуры в Реестр за счёт бюджета. Об этом в понедельник, 8 декабря, сообщило руководство Службы в своём официальном паблике «ВКонтакте». Также оно отметило, что впервые экспертизы проводились и в отношении памятников археологии.

«Включение в Реестр археологических объектов задача крайне сложная, — уточнили в Службе. — Причем, сразу по многим обстоятельствам. Не все из них уместно афишировать. Подобных решений на всю Россию единицы. По остальным выявленным ОКН проще, но требуются немалые финансовые средства на проведение государственных историко-культурных экспертиз (ГИКЭ). Если в предшествующие годы ГИКЭ на включение в Реестр за счет областного бюджета проводилось по 1 — 3 ОКН в год, то в текущем году заказали сразу по 85 ОКН. 12 из них, что вообще впервые для нас, на памятники археологии».

Эксперты в ходе работ устанавливают территорию объекта (если раньше этого не было сделано), разрабатывают предметы его охраны, устанавливают историко-культурную ценность или ее отсутствие у памятника (либо ансамбля или достопримечательного места).

С результатами работы экспертов руководитель Службы Евгений Маслов пообещал ознакомить членов научно-методического и общественного советов на заседании в среду, 10 декабря.