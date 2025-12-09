Учёные БФУ установили новый источник биовеществ для заживления ран

Учёные БФУ установили новый источник биовеществ для заживления ран

Учёные БФУ имени И.Канта совместно с малазийскими специалистами установили, что безопасным источником коллагена для заживления ран может быть биомасса медуз Aurelia aurita, которые способны выдерживать разные уровни солёности и температуры водоёмов. Результаты представлены в Foods and Raw Materials, пишет РИА Новости.

Заживление глубоких ран и ожогов возможно с использованием биологических материалов, которые получают из домашнего скота, однако такие ткани могут быть опасны из-за риска заражения пациента заболеваниями коров и свиней. Такая проблема может быть решена получением препаратов из морских существ, пояснили специалисты. Кроме того, некоторые современные препараты для восстановления кожи вызывают серьезные побочные эффекты и образование рубцов.

Ученые БФУ совместно с малазийскими специалистами установили, что безопасным источником коллагена для заживления ран может быть биомасса медуз Аurelia aurita. Коллаген, выделяемый из этих организмов, увеличивает скорость заживления ран на 24,5%.

«Коллаген из Аurelia aurita не уступает по свойствам животным препаратам, а его биологическая активность и совместимость с человеческим организмом даже выше. Однако необходима дальнейшая оптимизация условий получения коллагена из такой биомассы, использованный нами способ дает выход продукта менее 0,02 процента», — прокомментировал заведующий лабораторией микроклонального размножения растений БФУ Станислав Сухих. 


